Igor Tudor kaybetti

Igor Tudor 2 hafta önce Karabükspor'la Beşiktaş'a karşı başarı sağladığı taktiğin benzerini denedi. 3 stoper Chedjou, Semih ve Hakan'la savunma hattını kuran sarı-kırmızılı ekip top rakipteyken Yasin'in sağ beke, Carole'un sol beke gelmesiyle 5'li defansa döndü. Selçuk ve De Jong da arkalarındaki 5'li duvarın önünde sürekli pres yaparak Beşiktaş'ın pozisyona girmesini engellemeye çalıştı. İşe de yaradı. Siyah-beyazlılar topa daha çok sahip oldu ama rakip defansı aşacak pozisyonları üretemedi. Özetle Galatasaray'ın ilk yarı boyunca kalesini tehlikelerden uzak tutma taktiği başarılıydı. Yalnız ortada bir sorun vardı. 7 puan geride olan ve kazanmak zorunda bulunan taraf sarı-kırmızılı ekipti. Hırvat teknik adam Karabük-Beşiktaş maçında olduğu gibi geriden hızlı çıkışlarla gol aramayı düşünse de çok uzun bir alanda oynamak zorunda kalan Carole ve Yasin'in buna gücü yetmedi.

İlk devre bittiğinde “Acaba Tudor devre arasını mı bekliyor” diye düşünürken bir değişiklik gelmedi. Ancak Beşiktaş öne geçtikten sonra dörtlü defansa döndü Galatasaray. Bu, az da olsa sarı-kırmızılı ekibin ileride daha etkili olmasını sağladı. 1-2 kez etkili geldiler ancak bu anlarda savunma güvenliği de elden gitti. Kontrataklarda Beşiktaşlı futbolcular final paslarını iyi yapabilse oyunun gidişatı değişebilirdi.

Maçın geneline bakarsak Beşiktaş kazanmadı, Galatasaray kaybetti yorumunu rahatlıkla yapabiliriz. Şenol Güneş çok özel bir taktik planlamadı, her zamanki dizilişini sahaya sürdü. Beşiktaş, standart oyununu oynadı. Golde şansın payı büyüktü, zaten o gol olmasa da herhalde maç 0-0 bitecekti. Galatasaray risk alarak oynadığı bölümde bile hücumda yeteri kadar üretken olamadı.

Bu sonuçla Beşiktaş, ezeli rakiplerini yarışın dışında bırakıp şampiyonluk için geri sayıma başladı.