Karavaev’den Advocaat hakkında skandal sözler!

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'ten kiraladığı Oleksandr Karavaev, teknik direktör Dick Advocaat hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Zorya Luhansk’da forma giyen Shakhtar Donetsk’ten kiralık olarak transfer edilen Fenerbahçeli Oleksandr Karavaev, Dick Advocaat’ın antrenman metodunu eleştirdi. Rusya basınına konuşan Karavaev, hiç taktik antrenmanı yapmadıklarını dile getirirken “Sürekli oyunlar oynuyoruz, egzersiz yapıyoruz ve güç antrenmanı yapıyoruz. Hiç taktik çalışmamamıza şaşırdım” ifadelerini kullandı. Takım arkadaşı Roman Neustadter ile konuyla ilgili konuştuğunu belirten Karavaev, “Roman Neustadter’e durumu sordum. Bana, 5 aydır antrenmanlarda taktik çalışmadıklarını söyledi” şeklinde konuştu.

Advocaat Aziz Yıldırım`a rest çekti! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün kulüp binasındaki görüşmede, istifasını istediği Teknik Direktör Dirk Advocaat'tan hiç beklemediği bir yanıt aldı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe formasıyla sadece 5 maça çıkan Oleksandr Karavaev, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.