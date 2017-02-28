Kostas Sloukas 5 hafta yok!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Kostas Sloukas, sahalardan 5 hafta kadar uzak kalacak.

Fenerbahçe’nin başarılı oyun kurucusu Kosta Sloukas’tan kötü haber geldi. Yunan basketbolcunun sahalardan 5 hafta kadar uzak kalacağı ifade edildi.

Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde yoluna dolu dizgin devam Fenerbahçe’ye Yunan yıldızı Kostas Sloukas’tan kötü haber geldi. Bogdanovic’in iyileşmesi ve form tutmasıyla beraber rahat bir nefes alan Obradovic’in ekibi, tecrübeli yıldızdan gelen kötü haberle moralini bozdu.

Fenerbahçe konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

26 Şubat Pazar günü oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncumuz Kostas Sloukas’ın detaylı sağlık taramaları yapılmıştır.

Yapılan tıbbi değerlendirmelerin sonucunda oyuncumuzun, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde bir operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Kostas’ın tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir.