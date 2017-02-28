Minikler Osmangazi’de kulaç attı

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 10-11-12 yaş grubu ‘Yüzme Teşvik Yarışları’, İstanbul, Yalova, Gemlik ve Bursa’dan 120 sporcunun iştirakiyle yapıldı.

Osmangazi Belediyesi Demirtaş Yüzme Havuzu'nda9 takımın katıldığı müsabakalarda minikler kıyasıya mücadele etti. Sabah ve akşam yapılan yarışlarda erkekler ve kızlarda Osmangazi Belediyespor takım halinde birinci oldu. Yarışlarda Yıldırım Belediyespor ikinci olurken, Bursa Olimpik Sporlar ise üçüncülüğü elde etti. İlk dörde girenlere madalya, katılan bütün sporculara ise sertifika takdim edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Teşvik yarışlarına iştirak eden sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Osmangazi Belediye tesislerinde yapılan bu yarışlar yüzme sporuna ciddi katkılar sağlayacak” dedi.