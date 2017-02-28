PFDK’dan Galatasaray ve Dursun Özbek’e ceza!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ceza geldi. Sarı-kırmızılı kulüne 100 bin lira para cezası kesen kurul, Dursun Özbek’e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.
PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“GALATASARAY A.Ş.’nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK”