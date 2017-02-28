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PFDK’dan Galatasaray ve Dursun Özbek’e ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne para, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise hem para hem de hak mahrumiyeti cezası verdi.
15:5228 Şubat 2017
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PFDK’dan Galatasaray ve Dursun Özbek’e ceza!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ceza geldi. Sarı-kırmızılı kulüne 100 bin lira para cezası kesen kurul, Dursun Özbek’e ise 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

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PFDK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“GALATASARAY A.Ş.’nin, Kulüp Resmi İnternet Sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK’in, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK”

Etiketler
Dursun Özbek galatasaray pfdk
Son güncelleme: 15:54 | 28.02.2017
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