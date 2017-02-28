PFDK’dan Galatasaray ve Dursun Özbek’e ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne para, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise hem para hem de hak mahrumiyeti cezası verdi.

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