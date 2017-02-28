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GALATASARAY
06 Mart 2017 20:00
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Podolski ayrılmak için yönetimle görüştü!

Devre arasında takımdan ayrılacağına dair iddialar ortaya atılan Lukas Podolski, şampiyonluktan kopan Galatasaray ile yollarını ayırıyor.... Alman yıldız, Beşiktaş derbisi sonrasında yönetim ile görüşerek ayrılmak istediğini bildirdi.
17:3128 Şubat 2017
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Podolski ayrılmak için yönetimle görüştü!

MESUT YILDIRIM – ÖZEL HABER Spor Toto Süper Lig’de lider Beşiktaş’ın 10 puan gerisine düşen Galatasaray’da sıcak gelişmeler yaşanıyor… Sarı-kırmızılıların Alman yıldızı Lukas Podolski, ayrılmak için yönetimle görüştü.

Japonya takımı Vissel Kobe ile devre arası transfer döneminde de adı anılan Podolski, Asya’ya gitmek için yönetimden kolaylık istedi. Vissel Kobe ile her konuda anlaşan Podolski, Japonya’da 31 Mart’ta sona verecek olan transfer dönemi bitmeden Galatasaray’dan ayrılmak istiyor.

Yönetimin bonservis bedeli kazanacağı Podolski’yi Süper Lig’in bitiminde göndermek adına oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. İkna turları sonuç vermezse takımda kalmak istemeyen Podolski’nin transferi için Perşembe günü resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

Etiketler
galatasaray lukas podolski spor toto süper lig Vissel Kobe
Son güncelleme: 17:50 | 28.02.2017
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