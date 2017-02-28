Rakip kaleciyi ölümden döndüren Francis Kone kahraman ilan edildi

Çek Cumhuriyeti Ligi'nde forma giyen Francis Kone, rakip takım kalecisi Martin Berkovec'i ölümden döndürünce kahraman ilan edildi.

Çek Cumhuriyeti Ligi’nde Bohemians 1905 ile Slovacko arasında oynanan karşılaşmada futbolseverleri korkutan bir olay yaşandı. Bohemians 1905 kalecisi Martin Berkovec, takım arkadaşı ile çarpıştıktan sonra hareketsiz yerde kaldı. Dili soluk borusuna kaçan kalecinin imdadına rakip takım oyuncusu Francis Kone yetişti. Berkovec’e ilk müdahaleyi yapan Togolu futbolcu, böylece rakibini ölümden döndürmüş oldu. Çek Cumhuriyeti’nde kahraman ilan edilen Francis Kone’nin, daha önce de üç kez benzer müdahalede bulunarak hayat kurtardığı öğrenildi.

Golsüz berabere biten maçın ardından Facebook hesabından açıklama yapan Berkovec, “Hayatımı kurtardığı için Francis Kone’ye teşekkür ederim. Yardımıma yetiştiği için ona minnettarım ve tekrar teşekkür ediyorum” diyerek Kone’ye minnettarlığını sundu.

İşte o anlar: