Robin van Persie gurbet sevmiyor

Robin van Persie sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 9 deplasman maçında forma giymedi. Hollandalı yıldız Fenerbahçe'nin bu sezon resmi maçlarda İstanbul dışına çıktığı 18 karşılaşmanın yarısında kadroda yer almadı. Bursa'ya cezalı olduğu için götürülmeyen RVP, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantepspor, Amed Sportif, Menemen Belediyespor, Gençlerbirliği, Monaco ve Krasnodar deplasmanlarında sakatlığı veya teknik heyetin tercihi nedeniyle götürülmedi.
Bu arada yönetimin, tecrübeli futbolcunun menajerinden kulüp bulmasını istediği belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, Hollandalı yıldızın menajerine, RVP'yi yeni sezon planlamasında düşünmediğini iletti. Yönetim ayrıca bazı menajerlere de Van Persie'ye Çin'den kulüp bulması için yetki verdi. Fenerbahçe’de hedef, hem Hollandalı golcünün 5 milyon Euro'luk yıllık ücretinden kurtulmak hem de bonservis kazanmak.