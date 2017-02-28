Sami Çelebi doğum gününde hakemliği bıraktı

Balıkesir bölgesi hakemlerinden Sami Çelebi, 20 yıldır başarı ile yürüttüğü futbol hakemliğine doğum gününde son noktayı koydu. Hakem Çelebi, 20 yılda 2 binden fazla maça çıkarken 200'e yakın kırmızı kart gösterdi.

Balıkesir bölgesinin başarılı hakemlerinden Sami Çelebi 20 yıldır başarı ile yaptığı futbol hakemliğine doğum gününde veda etti. Hakem Sami Çelebi 1996-97 sezonunda yan hakem olarak başladığı hakemliği, 2017 yılında doğum günü olan 26 Şubat tarihinde yönettiği Balya Belediyespor – Bigadiç Belediyespor maçı ile bıraktı. Hakem Çelebi, işi dolayısıyla hakemliği bıraktığını belirterek, “1996-97 futbol sezonunda hakem olarak yeşil sahalarda görev yapmaya başladım. İlk olarak Bandırma Sanayi Stadı’nda yan hakem olarak göreve çıktım. 20 yıl boyunca, 2400 müsabakada orta, yan hakem ve 4.Hakem olarak görev yaptım. Bu süre zarfında maçlarda fazla kart göstermeyi sevmiyordum, meslek hayatımda futbolculara hep yapıcı olarak davrandım, ama yine de 200'e yakın futbolcuya kırmızı kart gösterdim” dedi.

Hakem Sami Çelebi hakemlik hayatında Gönen'de sahada uğradığı saldırıyı unutamadığını belirterek, “2014-2015 sezonunda Gönen Stadı’nda oynanan Gönenspor- Burhaniye Belediyespor maçı öncesi her iki takım bana çiçek vererek başarı dilediler. Maçın 83.dakikasında Gönenspor müsabakada 3-0 öne geçince Burhaniye Belediyespor yedek kalecisi tarafından saha ortasında darp edildim. Bana yapılan darp sonrası maç iptal edildi. Bana saldırarak darp eden futbolcu da 23 maç ceza aldı. Ayrıca, sporda şiddetten dolayı denetimli ceza ve para cezası aldı” değerlendirmesinde bulundu. Hakem Çelebi görev yaptığı arkadaşlarına teşekkür ederek, “Hakemlik görevi yaptığım 20 yıl boyunca bana Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Balıkesir Şubesi başta olmak üzere Balıkesir İl Hakem kuruluna, beraber görev yaptığım gözlemci, hakem arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakemlik yaptığım bu süreç içerisinde kırdığım, üzdüğüm, kalbini kırdığım dostlarım olduysa haklarını helal etsinler “ şeklinde konuştu.