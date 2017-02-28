Şenol Güneş şampiyonluğun fotoğrafını çekti!

Karşılaşmanın ardından futbolcular taraftarlarla galibiyeti kutlarken, saha kenarında teknik ekiple birlikte duran Şenol Güneş, adeta şampiyonluğu fotoğrafını çekti, oldukça mutlu bir görüntü verdi.

Beşiktaş’ta derbi zaferinin ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, takımın ortaya koyduğu futboldan memnun olurken, oyuncularını maç sonunda tek tek tebrik etti.

Karşılaşmanın ardından futbolcular taraftarlarla galibiyeti kutlarken, saha kenarında teknik ekiple birlikte duran Şenol Güneş, adeta şampiyonluğu fotoğrafını çekti, oldukça mutlu bir görüntü verdi.

Soyunma odasında da devam eden sevinç sonrasında oyuncularına bir konuşma yapan tecrübeli çalıştırıcı “Havaya girmek yok. Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzdeki 3 lig maçı ve 2 Avrupa maçını alırsak işte o zaman düzlüğe çıkmış oluruz” dedi. Güneş’in sevincin noktalanıp önlerindeki maçlara odaklanılmasını istediği öğrenildi.

Ayrıca şu ana kadar hemen hemen bütün maçlarda takımı tribünden takip eden başkan Fikret Orman, Türk Telekom Arena’ya gitmedi. Başkan Fikret Orman’ın yakın çevresine “Takımıma güveniyorum ancak kendime güvenmiyorum. Böyle maçlarda inanılmaz heyecanlanıp kendime hakim olamadığım zamanlar oluyor. O yüzden maçı başka bir yerden takip edeceğim” dediği öğrenildi.

Alınan galibiyetin ardından başta teknik ekip ve futbolcular olmak üzere tüm ekibi telefonla arayarak tebrik eden Orman’ın ortaya koyulan futbol ve alınan 3 puandan inanılmaz mutlu olduğu öğrenildi.

Ayrıca daha önce konuşulan Hapoel Beer Sheva ve Galatasaray maçlarından galip gelinmesi durumunda prim verilmesi konusu da bu hafta içi yapılacak yönetim kurulunda karara bağlanacak.

Sezon başından beri prim uygulamasını rafa kaldıran ancak ulaşılan başarılarda prim verecek olan yönetim, bu iki maç özelinde değişikliğe gitmeyi ele aldı.