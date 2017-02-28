Simon Kjaer Fenrbahçe’den ayrılıyor

Fenerbahçe'nin Danimarkalı yıldızı Simon Kjaer'in, eşi Türkiye'de mutsuz olduğu için ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Kjaer'in menajerine İtalya ya da Fransa’dan kendisine kulüp bulmasını istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Lille'den rekor bir bonservis bedeliyle, 7 milyon 650 bin Euro'ya transfer ettiği Simon Kjaer, kısa sürede takımın en önemli oyuncularından biri oldu. Tribünlerin de sevgilisi haline gelen Danimarkalı yıldız, performansıyla göz doldurdu. Ancak başarılı stoperle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Fanatik’te yer alan habere göre Kjaer'in karısı Elina Gollart'ın Türkiye'de mutsuz olduğu ve eşini ayrılık için ikna ettiği belirtildi. Yıldız futbolcunun da son dönemde takımın durumu nedeniyle moralsiz olduğu, eşinin ısrarları sonrası ise menajeriyle görüşerek kendisine yeni bir kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Simon Kjaer'in önceliğinin İtalyan ya da Fransız kulüpleri olduğu belirtildi. Kjaer daha önce İtalya'da Palermo ve Roma, Fransa'da ise Lille forması giymişti.

Fenerbahçe`de soyunma odası karıştı Fenerbahçe'de Gaziantepspor maçı sonrası Volkan Şen ve Ozan Tufan'ın soyunma odasında tartıştığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

MARSILYA YAKIN TAKİPTE

İngiliz devi Chelsea Danimarkalı savunmacıyla ilgilenen kulüpler arasında… Ancak Simon Kjaer'in daha önce yaşadığı İtalya ve Fransa’ya öncelik verdiği belirtildi. 17 Ekim'de ABD'li işadamı Frank McCourt'a satılan ve önümüzdeki yıllarda PSG'nin en büyük rakibi olması beklenen Fransız devi Marsilya'nın 27 yaşındaki stoperin durumunu yakından takip ettiği belirtildi.