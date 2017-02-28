TFF UEFA ve küme düşürülme iddiaları hakkında açıklama yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu, dün çıkan UEFA'nın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in küme düşürülmesini isteyeceği şeklindeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, dün çıkan UEFA’nın; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir’in küme düşürülmesini isteyeceği şeklindeki haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

TFF’nin resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“Bazı internet sitelerinde, “TFF ile UEFA arasında bazı kulüplerimizi ilgilendiren bir toplantı yapıldığı ve bu toplantı sonunda UEFA’nın bazı kulüplerimiz için birtakım yaptırım taleplerinde bulunduğu” yönünde tamamen gerçek dışı haberler yayınlanmıştır.

İlgili haberlerde iddia edilen türde bir toplantı veya görüşme kesinlikle yapılmamıştır.

Bu tür gerçek dışı haber yayınlayan kaynakların Türk futbolunu karıştırmak gibi bir amaca hizmet etmekten öte aynı zamanda toplum içine nifak sokarak bir ihanet içinde bulunduklarının da anlaşılması ve bu odaklara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.“