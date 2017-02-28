Trabzon ilk kez salon hokeyi ile tanışıyor

Trabzon, ilk kez düzenlenecek bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Hokey Federasyonu Erkekler 2. Lig müsabakaları Trabzon'da yapılacak. 3 gün sürecek müsabakalara değişik illerden 12 takım katılacak. Yomra Kapalı Spor Salonunda yapılacak olan hokey maçları yarın saat 09.00'da start alacak. Hokey İl Temsilcisi Cemal Ayan, Trabzon'da ilk kez hokey müsabakalarının yapılacağını belirterek “Her geçen gün ilginin arttığı hokey sporunun Trabzon'da da aynı derecede ilgi görmesi çok sevindirici. Federasyonumuz da bunun karşılığında 2. Lig Müsabakalarını burada düzenlemeye karar verdi. 3 gün sürecek olan maçlara sporseverlerin de ilgi göstereceğine inanıyorum. Bu süreçte Trabzon Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürü Birdal Öztürk'ün verdiği desteğe çok teşekkür ederiz” dedi.