Trabzonspor santrforları sessizliği bozmak istiyor

Trabzonspor'un forvet oyuncuları bu sezon bordo-mavili takımın sahasında oynadığı maçlarda gol atma başarısı gösteremezken, Kardemir Karabükspor karşısında gol orucunu bozmak istiyor.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da, santrfor bölgesinde görev yapan oyuncular taraftarı önünde gol orucunu bozmak istiyor. Ligin 22. haftası sonunda 21 golü bulunan bordo-mavili takımda santrforlar 8. haftada deplasmanda oynanan Galatasaray maçında Dame N’Doye’un attığı tek gol ile skora katkı yaparken, 22. haftada yine deplasmanda oynanan Atiker Konyaspor maçında yeni transfer Rodallega’nın ayağından bulduğu tek golle 1-1 berabere kalmıştı.

Bordo-mavili takımda santrfor bölgesinde görev yapan Muhammet Demir, Hyun-Jun Suk ve Ramil Sheidav ile ara transfer döneminde yollar ayrılırken, kadroda bulunan Senegalli futbolcu N’Doye ve ara transferde Akhisar Belediyespor’dan transfer edilen Hugo Rodallega Trabzonspor’un evinde oynadığı maçlarda gol atma başarası gösteremedi.

Evinde 10 maç oynadı

Trabzonspor bu sezon evinde 10 maç oynadı. Söz konusu maçlarda santrfor bölgesinde görev yapan oyuncuların skor anlamında katkısı olmadı. Bordo-mavili takım evinde oynadığı maçlarda 4 galibiyet 3’er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 9 gol gördü ve 15 puan topladı.

Trabzonspor evinde oynadığı maçlarda attığı 13 golü ise Yusuf Erdoğan (3) ve Mehmet Ekici (3), Onazi (2), Uğur Demirok (2), ve Castillo (2), Yusuf Yazacı’nın (1) ayağından buldu.

Kardemir Karabükspor karşısında santrforler şansızlığı kırmak istiyor

Trabzonspor’un forvet oyuncuları Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzon’da oynanacak Kardemir Karabükspor karşılaşması ile gol şanssızlığını kırmak istiyor. Son haftalarda forvet bölgesinde Rodallega’ya şans veren Teknik Direktör Ersun Yanal’ın, 3 Mart Cuma günü oynanacak olan maçta da aynı isme şans vermesi bekleniyor. Bordo-mavili forma altında ilk golünü Atiker Konyaspor ağlarına gönderen Kolombiyalı oyuncu taraftarı önünde ilk golüyle tanışmayı hedefliyor.(GÖK-SK-S)

28.02.2017 12:08:21 TSINNNN