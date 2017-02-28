Tudor’a kızmayın

Lemi ÇELİK yazdı...

Galatasaray doğru bir taktik ve doğru bir 11'le sahaya çıktı. Tudor'un sisteminde top rakibe geçince 3-5-2 düzenine dönüp çok sert ve bloklar arasında boş alan bırakmadan rakip Beşiktaş'a hiç gol pozisyonu vermedi.

Defansif olarak yapılması gerekeni tamamıyla yaptı ve çok başarılı oldu. Fakat ofansif olarak yeterli yetenek düzeyinde santrforu olmadığı için, bu oyun ve skor bana göre çok iyi. Yapacak bir şey yok. Sonuçta skoru kadro kalitesi belirliyor.

1- Galatasaray'ın dominant yönü olan Selçuk, De Jong, Sneijder çok iyi oynuyor, iki kanat Yasin ve Bruma şahane. Fakat bunların getirdiği topları sonuca taşıyacak golcün yok. Podolski santrfor değil. Santrforsuz çıkarsan sonuçlarına da katlanırsın.

2- Tudor rakip defansın en zayıf halkası Atınç'ı tespit etti ve hızlı oyuncuları Yasin ve Bruma'yı bu oyuncunun tarafından atağa kaldırıp sonuca gitmeye çalıştı. İki pozisyon da buldu. Fakat değerlendiremedi.

3- Galatasaray orta sahaya De Jong'un yerine daha kaliteli bir oyuncu bulmalı. Ayrıca Eren ve Podolski'den daha kaliteli bir santrfor almalı. Yoksa gelecek yıllar da hayal kırıklığı olur.

4- Tudor 1-0 mağlupken bile Beşiktaş'tan çok korktu. Normalde oyuncu değişiminde 60'dan sonra çift santrfora geçmesi gerekiyordu. Çok enteresan bir şekilde skoru kabullendi Galatasaray'ın hocası. Böyle yapmamalıydı buna çok şaşırdım.

Sonuç olarak orta saha ve kanatların ne kadar iyi olsa da, bireysel performansları takım performansı ile birleştirip sonuca taşıyacak bir santrforun yoksa tüm bu oyun felsefesinin bir anlamı da kalmıyor. O sinerjiyi bir türlü yaratamıyorsun, bunu yaratman da mümkün değil. Tudor'a kızmayın, sabredin.