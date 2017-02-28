Türk Telekom Arena’da 2726 gün sonra bir ilk

2000 kadar Beşitkaş taraftarı, kalkan yasağın ardından Galatasaray’ın yeni stadı Türk Telekom Arena'ya ilk kez gitti. Misafir futbolseverlerin simsiyah giyinmesi dikkat çekti. İki takım tribünde de rekabet etti.

Türk Telekom Arena'da bir ilk yaşandı. Son olarak 2726 gün önce Ali Sami Yen Stadı'nda yer alan ve misafir tribün yasağı nedeniyle Galatasaray deplasmanlarına gidemeyen Beşiktaşlılar, ilk kez TT Arena'daydı. Vodafone Arena önünde toplanan ve 30 otobüs halinde Türk Telekom Arena'ya giden 2000 kadar siyah-beyazlı futbolseverler, yol boyunca tezahüratlar yaptı. Taraftarlar her iki stat önünde yoğun şekilde aramaya tabi tutuldu. Bileti olmayanların stada girişine izin verilmedi. Yolculuk sırasında otobüsten düşen bir taraftar yaralandı.

Beşiktaş`ta coşku tavan yaptı TT Arena'dan zaferle ayrılan Beşiktaş'ta tüm camia sevince boğuldu. Oyuncular, soyunma odasında büyük sevinç yaşarken, yöneticiler de bir araya gelerek Kartal pozu verdi. İlgili Haberi Oku

SANA GELMEDİĞİM GÜN…

Simsiyah giyinen Beşiktaşlılar, tribünlerde ilginç bir görüntü oluşturdu. Ayrıca, “Sana gelmediğim gün öldüğüm gündür benim” pankartı dikkat çekti. Bir de istenmeyen olay yaşandı. Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'e küfreden bir grup Beşiktaşlı'ya hem ev sahibi taraftarlar hem de futbolseverler büyük tepki gösterdi.