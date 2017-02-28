Zirvede tek başına

Süper Lig'in 2. yarısı itibariyle alt taraftaki takımların lige tutunma çabaları ve Avrupa sahnesine adını yazdırmak isteyen ekiplerin hırsı ile artık hiçbir maç kolay değil. Haftanın son maçı olan derbinin sonucu, ligin üst tarafındaki sıralamayı değiştirmeyecekti ama Galatasaray'ın galibiyeti sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluk yarışında önemli bir yer edinmesini sağlayacaktı. Beşiktaş'ın kazanması ise Kartal'ın bir anlamda zirve yarışında ezeli rakiplerinden iyice uzaklaşması anlamına geliyordu.

Tudor, Beşiktaş'ı iyi analiz eden bir teknik adam. Karabük ile Beşiktaş'ı yenmeyi özellikle etkili defans oyunu ile gerçekleştirmişti. Fakat Galatasaray'da sahaya çıkardığı takım Sneijder, Bruma, Yasin ve Poldolski ile iyi hücum etmek isteyen bir 11'di.

Başlama vuruşu ile taraftar desteğini de arkasına alan Galatasaray, maça etkili başlamaya çalıştı. İlk 15 dakikadan sonra topa hâkim olmaya başlayan Beşiktaş, Galatasaray'ın hızını kesti ve oyunu dengeledi. Galatasaray yeni hocasının etkisi ile canlı ve istekli oyununu sürdürdü. Beşiktaş'ta kaleyi en çok yoklayan isim olan Talisca, gördüğü sarı kartın etkisi ile tedirgin oynadı. Bu dengeli oyunda iki takım da rakibinin hata yapmasını bekledi. İlk yarı boyunca beklenen bireysel hata gelmeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, Talisca'nın frikik golüyle öne geçti. Gol sonrası risk almaya başlayan Galatasaray, sarı kartı olan Selçuk'un üst üste yaptığı fauller sonrası oyundan alınması ile orta sahada etkili pas trafiğini kaybetti. Selçuk'un yerine giren Tolga ile birlikte Galatasaray rakibinin üzerine bilinçsiz bir baskı kurdu. Fakat topu iyi kullanan Beşiktaş etkili kontrataklar yapmaya başladı. Tolgay ve Gökhan İnler hamleleriyle orta alanı sağlama alan Beşiktaş, Arena'dan çok değerli bir 3 puanla ayrıldı.