Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ADANASPOR
05 Mart 2017 16:00
ADANASPOR
vs
ATİKER KONYASPOR
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Adanaspor Konyaspor’a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
21:131 Mart 2017
0
Adanaspor Konyaspor’a hazırlanıyor

Adanaspor, Atiker Konyaspor maçını hazırlıklarını çift idmanla devam etti. Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.

Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Adanaspor, antrenmanın ana bölümünde ise taktik oyun oynadı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 65 dakika sürdü.

Adanaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını 2 Mart Perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler
adanaspor konyaspor spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER