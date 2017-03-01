Adanaspor Konyaspor’a hazırlanıyor

Adanaspor, Atiker Konyaspor maçını hazırlıklarını çift idmanla devam etti. Osman Yereşen Tesisleri'nde Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma çalışmasıyla başladı.
Daha sonra 3 gruba ayrılan turuncu-beyazlı futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Adanaspor, antrenmanın ana bölümünde ise taktik oyun oynadı. Basına kapalı olarak gerçekleşen antrenman 65 dakika sürdü.
Adanaspor, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını 2 Mart Perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.