Advocaat’tan istifa kararı!

Hollandalı çalıştırıcının istifa kararına başkan Aziz Yıldırım'ın engel olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertli ekibin soyunma odası kelimenin tam anlamıyla karıştı. Hollandalı, ekibinin bir türlü istenen performansı gösterememesinden yakınırken, futbolcularının da pozisyonlar üzerinden birbiriyle çok yüksek tonda tartışmaya girmesi, deneyimli çalıştırıcıyı çıldırttı.

MAÇ SONU AÇIKLAYACAKTI

Fanatik’in haberine göre, Advocaat, idari menacer Hasan Çetinkaya'ya, istifa kararı aldığını söyledi, ortam iyice gerildi. Çetinkaya, vakit geçirmeden telefonu eline aldı, Başkan Aziz Yıldırım'ı aradı. Fener'in patronu böyle bir karara kesinlikle karşı olduğunu söyledi, idarecisinden, Advocaat'ı ikna etmesini istedi. Ardından Hasan Çetinkaya başkanın tavrını hocasına aktardı, sorunun büyümemesi için uzun süre dil döktü ve çok daha büyüyebilecek bir kriz en azından şimdilik böyle atlatıldı.