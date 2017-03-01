Alex de Souza’dan genç tenisçi’ye destek

Berfu Cengiz, Brezilya'daki ilk maçında Avrupa Şampiyonu'nu devirdi. Alex de Souza'dan da genç tenisçiye destek geldi.

Türk tenisinin gelecekteki en büyük yıldız adayı Berfu Cengiz, Brezilya’daki Ferdi Tenis Şampiyonası’na önemli bir galibiyet ile başladı. Kızı Maria da tenis oynayan Fenerbahçeli eski futbolcu Alex de Souza, Berfu’nun maçını izleyip destek olurken, galibiyetinden ötürü genç yeteneği tebrik etti.

“HER YÖNÜ İLE ÖRNEK ALDIĞIM ALEX BANA SANŞ GETİRDİ”

Elemeleri geçerek ana tablodaki ilk maçında 2016 yılı Avrupa Ferdi Şampiyonu Amina Anshba’yı 6-4 ve 6-1’lik skorlarla 2-0 yenmeyi başaran Okyanus Koleji öğrencisi Berfu Cengiz önemli bir galibiyete imza attı. Berfu maçtan sonra Alex ve ailesi ile resim çekilirken, “maçımı baştan sona seyreden ve destek olan Alex ve ailesine çok tesekkur ederim. Herşeyiyle örnek aldığım Alex bana sanş getirdi” açıklaması yaptı.

18 yaşındaki Berfü Cengiz 10 Martta yine Brezilya’da Dünya Liselerarası Tenis Şampiyonası’nda da mücadele edecek.