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ANTALYASPOR
06 Mart 2017 20:00
ANTALYASPOR
vs
GALATASARAY
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Antalyaspor Galatasaray’a bileniyor

Antalyaspor, hafta sonunda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.
12:511 Mart 2017
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Antalyaspor Galatasaray’a bileniyor

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında, pazartesi günü Galatasaray’ı konuk edecek olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularını orta sahada toplayarak bir süre konuştu. İzinli olan Ramon Motta ve sakatlığı bulunan Yekta Kurtuluş çalışmaya katılmadı. Mustafa El Kabir ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Koşunun ardından kısa pas ve top sürme çalışması yapan kırmızı-beyazlı takımın bir hayli neşeli olduğu gözlendi. Antrenman, yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Etiketler
Antalyaspor galatasaray
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