Avrupa fatihi karatecilere altın ödülü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, şampiyon sporcuları altınla ödüllendirdi.

Başkan Recep Altepe, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Takımı sporcuları ve antrenörleriyle bir araya geldi. Avrupa'da Bursa'nın gururu olan başarılı sporcuları tebrik eden Recep Altepe, genç sporcuları altınla ödüllendirdi. Bursa'nın sporda da öncü olması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Başkan Recep Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak futbolun dışında farklı spor branşlarında da Bursa'yı öne çıkarmayı hedefledik. Gençlerimizin sporla daha çok zaman geçirmeleri, sağlıklı, disiplinli bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karate Branşı milli sporcularımızdan Duhan Gümüş, 17 – 19 Şubat'ta Bulgaristan Sofya'da yapılan ‘44. Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 70 kiloda ülkemizi ve şehrimizi temsil ederek Avrupa şampiyonu olurken, aynı zamanda ümit ve genç kategorilerinde de altın madalya alan tek sporcu oldu. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.