Aykut Kocaman: Beraberlik olumsuz bir sonuç değil

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından, "Formsuz bir hakemin olduğu maçta beraberlik olumsuz bir sonuç değil" ifadelerini kullandı.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası’nda 0-0 berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Aykut Kocaman’ın açıklamaları şu şekilde:

“Deplasmanda mağlup olmadan beraberlikle dönmek, tur şansını sahamıza taşımak o kadar kötü ve olumsuz bir şey değil. Skor açısından olumsuz bir şey söylemenin anlamı yok. Sivasspor bir taraftan Süper Lig’e gelme gayreti içindeyken, diğer taraftan da kupada turu yüksek şiddetle istiyor Çok istekli, yüksek şiddetli oynayan bir takım vardı karşımızda. Özellikle ilk 10-15 dakikalık periyotta oyunu kendi lehimize doğru çevirmek için düzenli bir şekilde duruyorduk ama 15’inci dakikadan sonra hakeminde kontrolü kaçırması, hem sahanın problemli olması, aynı zamanda rakibin sertliği bizim oyun düzenimiz tamamen bozuldu. Oyun 15’inci 20’inci dakikalardan sonra Sivasspor’un kontrolüne geçti. Öne geçme şansını fazlasıyla yakaladılar ancak başaramadılar. İlk 10-15 dakikayı atlattıktan sonra ikinci yarının başlamasıyla rakip kaleye biraz daha giderek golü arayarak oynamaya çalıştık. Ancak başaramadık. Böylesine yüksek istekli bir takım karşısında formsuz bir hakemin de olduğu maçta beraberliği taşımak olumsuz değil bizim adımıza.”