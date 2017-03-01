Aziz Yıldırım’ın görev süresi padişahları da geçti

Fenerbahçe taraftarları başkan Aziz Yıldırım'ın artık süresini doldurduğunu düşünüyorlar. 19 yıldır başkanlık görevini yürüten Yıldırım, 23 Osmanlı padişahından daha fazla süredir başta. Görevi bırakmak için Yargıtay kararını bekleyeceklerini açıklayan Yıldırım'ın bu beyanı sarı-lacivertli taraftarları üzdü. Taraftarlar Koç'u ivedilikle başkanlık koltuğunda görmek istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a taraftarın tepkisi giderek büyüyor. Futboldaki kötü gidişattan sorumlu tutulan Yıldırım’ın miadını doldurduğunu düşünen sarı-lacivertli taraftarlar ivedilikle Ali Koç’un göreve gelmesini istiyorlar.

ANKET | Fenerbahçe’de sizce kötü tablonun asıl sorumlusu kim? — Amkspor (@Amkspor) 19 Şubat 2017

YARGITAY KARARINI BEKLİYOR

Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi’nde kaleme aldığı yazıda görevini hukuki sürecin sonlanmasının ardından bırakacağını net bir dille ifade etti. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çıkacak Yargıtay kararı sonrasına ilişkin olarak ise genel kurul üyelerimize vermiş olduğumuz sözümüzün gereği, Kulübümüzün menfaatlerine en uygun şekilde ve kulüp tüzüğündeki düzenlemeler çerçevesinde tarafımızca yerine getirilecektir. Bunun dışında Yönetim Kurulu’nun, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğini şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına kesin bir dille açıklamayı bir gereklilik olarak görüyorum.”

TARAFTAR KOÇ’TAN ÜMİTLİ

Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir çoğunluğu Ali Koç’un başarılı olacağından emin. Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından olan Koç, Fenerbahçe’de yöneticilik yaptığı dönemdeki duruşuyla beğeni toplamıştı. Taraftarlar Krasnodar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Koç’un bulunduğu locaya yönelerek, “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” tezahüratlarında bulunmuştu.

23 PADİŞAHTAN DAHA FAZLA SÜREDİR BAŞTA

Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’deki saltanatı, 23 Osmanlı padişahının hükümdarlık süresinden daha uzun sürdü. Şubat 1998’deki kongrede Vefda Küçük’ü 1 oyla geçerek başkan seçilen Yıldırım, o günden bu yana 19 senedir başkanlık görevini ifa ediyor.

İşte Aziz Yıldırım’ın geride bıraktığı Osmanlı padişahları ve tahtta kalma süreleri:

I. Bayezid – 13 yıl

I. Mehmed – 8 yıl

Yavuz Sultan Selim – 8 yıl

II. Selim – 8 yıl

III. Mehmed – 8 yıl

II. Murat – 8 yıl

I. Ahmet – 14 yıl

I. Mustafa – 2 yıl

II. Osman – 5 yıl

IV. Murat – 14 yıl

I. İbrahim – 8 yıl

II. Süleyman – 4 Yıl

II. Ahmet – 4 yıl

II. Mustafa – 8 Yıl

III. Osman – 4 yıl

III. Mustafa – 17 yıl

I. Abdülhamit – 15 yıl

III. Selim – 8 yıl

IV. Mustafa – 1 yıl

Abdülaziz – 10 yıl

V. Murat – 3 ay

V. Mehmet Reşat – 9 yıl

VI. Mehmet Vahdettin – 4 yıl

Aziz Yıldırım`dan kongre açıklaması! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre söylentilerine nokta koydu. Yıldırım Yargıtay kararını bekleyeceklerini söyledi. İlgili Haberi Oku