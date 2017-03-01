Aziz Yıldırım’ın görev süresi padişahları da geçti

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a taraftarın tepkisi giderek büyüyor. Futboldaki kötü gidişattan sorumlu tutulan Yıldırım’ın miadını doldurduğunu düşünen sarı-lacivertli taraftarlar ivedilikle Ali Koç’un göreve gelmesini istiyorlar.
ANKET | Fenerbahçe’de sizce kötü tablonun asıl sorumlusu kim?
— Amkspor (@Amkspor) 19 Şubat 2017
YARGITAY KARARINI BEKLİYOR
Başkan Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi’nde kaleme aldığı yazıda görevini hukuki sürecin sonlanmasının ardından bırakacağını net bir dille ifade etti. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Çıkacak Yargıtay kararı sonrasına ilişkin olarak ise genel kurul üyelerimize vermiş olduğumuz sözümüzün gereği, Kulübümüzün menfaatlerine en uygun şekilde ve kulüp tüzüğündeki düzenlemeler çerçevesinde tarafımızca yerine getirilecektir. Bunun dışında Yönetim Kurulu’nun, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü bir genel kurula gitmeyi asla kabul etmeyeceğini şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına kesin bir dille açıklamayı bir gereklilik olarak görüyorum.”
TARAFTAR KOÇ’TAN ÜMİTLİ
Sarı-lacivertli taraftarların büyük bir çoğunluğu Ali Koç’un başarılı olacağından emin. Türkiye’nin önde gelen iş adamlarından olan Koç, Fenerbahçe’de yöneticilik yaptığı dönemdeki duruşuyla beğeni toplamıştı. Taraftarlar Krasnodar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Koç’un bulunduğu locaya yönelerek, “Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon” tezahüratlarında bulunmuştu.
23 PADİŞAHTAN DAHA FAZLA SÜREDİR BAŞTA
Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’deki saltanatı, 23 Osmanlı padişahının hükümdarlık süresinden daha uzun sürdü. Şubat 1998’deki kongrede Vefda Küçük’ü 1 oyla geçerek başkan seçilen Yıldırım, o günden bu yana 19 senedir başkanlık görevini ifa ediyor.
İşte Aziz Yıldırım’ın geride bıraktığı Osmanlı padişahları ve tahtta kalma süreleri:
I. Bayezid – 13 yıl
I. Mehmed – 8 yıl
Yavuz Sultan Selim – 8 yıl
II. Selim – 8 yıl
III. Mehmed – 8 yıl
II. Murat – 8 yıl
I. Ahmet – 14 yıl
I. Mustafa – 2 yıl
II. Osman – 5 yıl
IV. Murat – 14 yıl
I. İbrahim – 8 yıl
II. Süleyman – 4 Yıl
II. Ahmet – 4 yıl
II. Mustafa – 8 Yıl
III. Osman – 4 yıl
III. Mustafa – 17 yıl
I. Abdülhamit – 15 yıl
III. Selim – 8 yıl
IV. Mustafa – 1 yıl
Abdülaziz – 10 yıl
V. Murat – 3 ay
V. Mehmet Reşat – 9 yıl
VI. Mehmet Vahdettin – 4 yıl