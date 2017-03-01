Başakşehir 1-1 Akhisar Belediyespor / Maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Medipol Başakşehir ile Akhisar 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından konuk ekip böylece rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

İstanbul’da oynanan ilk maçta ev sahibi takım Napoeloni’nin 25. dakikada attığı golle öne geçti. Başakşehir maçın hakimi durumundayken, sahneye kupa golcüsü Vaz Te çıktı. 77. dakikada Muğdat’ın ortasına muhteşem bir vuruş yapan yıldız isim skoru dengeledi.

Vaz Te böylece kupadaki 14. golüne ulaşmış oldu. Maç da 1-1 sona erdi. Böylece Akhisar 2. maç öncesinde avantajı yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

65. dakikada sol kanattan Kadir'in ortasında topla buluşan Cikalleshi’nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

76. dakikada savunmadan atılan ara pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Muğdat'ın vuruşunda top yandan az farkla auta gitti.

78. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan çizgiye inerek yaptığı ortada arka direkte Vaz Te'nin rövaşatasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1.

81. dakikada Holmen'in ara pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda top kaleci Lukac'tan döndü. Dönen topa İrfan Can'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Medipol Başakşehir 1-1 Akhisar Belediyespor

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Bahattin Duran, Serkan Olguncan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Mahmut Tekdemir (Dk. 83 Hakan Özmert), Eren Albayrak, Holmen, Attamah, Doka (Dk. 72 Visca), İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder (Dk. 78 Mustafa Pektemek), Napoleoni

Akhisar Belediyespor: Lukac, Caner Osmanpaşa, Adu (Dk. 82 Hasan Ali Adıgüzel), Samardzic, Orhan Taşdelen, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Soner Aydoğdu, Bokila (Dk. 62 Cikalleshi) (Dk. 71 Muğdat Çelik), Vaz Te

Goller: Dk. 24 Napoleoni (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Vaz Te (Akhisar Belediyespor)