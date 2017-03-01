Başkan İshak Taşçı’dan baklava dopingi

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Samsunspor’a moral ziyaretinde bulunarak futbolculara baklava ikram etti.

Başkan Taşçı'dan Samsunspor'a baklava dopingi… “Bu Aşkın Kahramanı Sensin” kampanyası ile Samsunspor'a büyük destekte bulunan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 3-0 kazanılan Boluspor maçının ardından Samsunspor'u ziyaret ederek antrenmanı izledi. Futbolcular ve teknik heyetle sohbet eden Taşçı sonrasında futbolculara tatlı ikram etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, “Başkanımızın ziyareti bizi son derece sevindirdi. ‘Bu Aşkın Kahramanı Sensin' projemiz çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Bugün de idmana gelerek bize çok güzel destek verdi. Kendisine bu güne kadar bizlere verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza tatlı ikramı yapılacak. İnşallah bunu tadı ve huzuruyla iyi günlerimiz devam eder” dedi.

Başkan Taşçı: “Samsunlular aşklarına sahip çıkmaya devam edecektir”

Devam eden forma kampanyası hakkında ve takımın son durumu hakkında konuşan Başkan İshak Taşçı, “Bu Aşkın Kahramanı Sensin’ kampanyamız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ortak sevdası Samsun olan halkımız projeyi daha da büyütecektir. Küçük çocuklar bile 55 TL'yi biriktirip forma alıyorlar. İş adamları ve şehir yöneticilerini de kampanyaya çekmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki proje böyle devam ederse iyi bir sonuca doğru gideceğimize inanıyorum. Şehirde bir heyecan bir moral motivasyon yaşanıyor. Bu da bizi daha çok memnun ediyor. Halkımızın sürekli Samsunspor'u konuşması, zor günlerde Samsunspor'a destek olması çok güzel bir şey. İnsanlar maddi olarak istediğimiz katkıyı vermese bile psikolojik olarak da katkı veriyorlar. İnanıyorum ki bu halka her geçen gün zincirleme şekilde ilerleyerek devam edecektir. Kampanyamız ilk günkü gibi devam ediyor. Biz Samsun'u seven herkesi bu aşkın kahramanı ilan ettik, bundan sonra da aşklarına sahip çıkmaya devam edecektir. İnşallah bu hafta sonu Denizli'de başarılı bir sonuç alacaklar. Geçen hafta güzel bir skor elde edildi. Samsunspor bu tempoyu devam ettirdiği sürece bu yıl ligi sağlam bir yerde bitirecek gelecek yıl da hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkma noktasında daha emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir” diye konuştu.

Başkan Taşçı ve beraberindeki heyet tatlı ikramının ardından takımın Denizlispor antrenmanını izledi.