Batalla futbolu Arjantin’de bırakmak istiyor

Bursaspor’un Arjantinli yıldızı Pablo Martin Batalla, katıldığı bir söyleşide, ‘Başka kulüpte oynamak isteseydin hangi kulübü tercih ederdin?’ sorusuna, “Başladığım yere dönmek beni çok mutlu ederdi. Arjantin’de altyapının ilk günlerimi yaşadığım kulübüme geri gidebilirsem mutlu olacağım. Gitmek istediğim yer, başladığım yer olacak” yanıtını verdi.

Uludağ Üniversitesi'nde düzenlenen Kariyer Fuarı'na konuk olan yeşil-beyazlıların tecrübeli ismi Pablo Martin Batalla, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Programın başında bir taraftarın, “Batalla bizde ölene kadar oynasın, biz tabutunu taşırız” şeklinde bağırması gülüşmelere neden oldu.

“Gitmek istediğim yer başladığım yer olacak”

“Başka kulüpte oynamak isteseydin hangi kulübü tercih ederdin?” sorusunu yanıtlayan Arjantinli oyuncu, “Başladığım yere dönmek beni çok mutlu ederdi. Arjantin'de altyapının ilk günlerimi yaşadığım kulübüme geri gidebilirsem mutlu olacağım.5-10 yaş arasında oynadığım kulübüme geri gidebilirsem çok büyük mutluluk hissedeceğim. Tuttuğunuz takımda oynuyorsanız eğer mağlup olursanız çok büyük acı hissediyorsunuz ama galibiyetlerle de mutluluğunuz artıyor. Bugün bir yere gidecek olursam ya da bunu seçebilecek durumda olursam bu başladığım yer olacak. Gitmek istediğim yer başladığım yer olacak” dedi.

“Bursaspor kendisi için ne ifade ediyor?” sorusuna ise deneyimli oyuncu, “Kendi isminin bir kulübün ismiyle bütünleşmesi nadir olur. Ben bunların tamamını Bursaspor'da yaşadım. Bursaspor ismini duyduğumda hissettiğim duygu aidiyet duygusudur” yanıtını verdi.

“Arjantinli olmalarından dolayı çok şanslıyız”

Bir öğrencinin, ‘Maradona mı, Messi mi?' sorusunu yanıtlayan Batalla, “Bu şu ana kadar sorulan soruların en zoruydu. Benim geldiğim jenerasyon sokakta Diego'nun ismiyle oynarlardı. Diego'yu severken Messi gibi birinin çıkmasını ve onun önüne geçmesini istemiyorduk. Arjantinli olmalarından dolayı çok şanslıyız. Ben onları karşılaştırmayı bıraktım ve izlemenin tadına varıyorum” diye konuştu.

“Taraftara karşı barındırdığım hisleri açıklamak çok zor”

‘Sahaya çıktığında taraftarların sana yönelik tezahüratlarında ne hissediyorsun?' sorusunu yanıtlayan Arjantinli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunu daha önce söyledim. Bursaspor taraftarına karşı barındırdığım hisleri açıklamak çok zor. Bu tarz duyguları futbolcular biz kendi aramızda konuşuruz. Futbolu bıraktığınızda bu duyguları özlersiniz. Anlık gelişen duygulardan bir tanesi. Mutlaka güzel duygular ama o anda hazırlandığınız ve oynamanız gereken bir maç olduğunu hatırlamaya çalışıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Başka yapmayı bildiğim bir şey yok”

Öğrencilerden gelen bir soru üzerine şimdilik kendisini bir teknik direktör olarak gözünde canlandıramadığını ifade eden Arjantinli yıldız, “Mutlaka futbolla ilintili bir şeyler yapacağım. Başka yapmayı bildiğim bir şey yok. Teknik direktör olsam kadroma göre sistem seçerdim. Bazen teknik direktörler elinde olan malzemenin dışında bir futbol oynatmaya çalışıyor” dedi.

“Türkiye'de doğmuş birinden bu mutluluğu almak istemezdim”

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynamayı ister miydin? sorusuna da Batalla, “Bir ülkenin milli takımında o ülkenin vatandaşları oynamalı. Arjantin U17 Milli Takımı’nda oynama fırsatı bulmuş ve o duyguyu yaşamıştım. Türkiye milli takımda oynamak için fırsatım olmamıştı ama olsa bile Türkiye'de doğmuş birinden bu mutluluğu almak istemezdim” şeklinde konuştu.

“Bu sezonki kalitemiz yukarılara oynamak için yeterli değil”

‘Takımdaki düşüsün sebebi ne?' sorusuna da deneyimli oyuncu, “Olanın, görünmeyenin dışında sebepler aranır. Bu sezonki kalitemiz yukarılara oynamak için yeterli değil. Takımın kaptanı olarak söylemeyelim ki takımda yapabileceğinden biraz az çalışan oyuncu yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Bunun sözünü verebilirim. Haziran geldiğinde herkes önüne şapkasını koyacaktır. Değişiklik gerekiyorsa yapılacaktır” dedi.

Bir öğrencinin, ‘Alex Fenerbahçe'deyken hep Beşiktaş'a gol atardı. Sen de Fenerbahçe'ye atıyorsun. Özel olarak hazırlanıyor musun?' sorusuna da Arjantinli yıldız, “Emin değilim ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı attığım goller eşit. O maçlarda daha farklı atmosfer oluyor. Atmosferin güzelliği her zaman artıdır. Bunun için daha fazlasını yapmak isteriz” diye konuştu.

“Kötü oynadığımız halde taraftarımızın yanımızdaydı”

Bir soru üzerine şampiyonluk sezonunda da kötü oynadıkları maçların olduğunu dile getiren Batalla, “O sezon Fenerbahçe ile 4 maç oynadık ve 2'sini kazandık. Beşiktaş ile 2 maçı da kazandık. Bunu kalitesiz takımlar yapamaz. Bizim o sezon kötü oynadığımız maçlar da oldu. Kötü oynadığımız halde taraftarımızın yanımızda olduğunu bildiğimiz için o şekilde kazanıyorduk maçları” dedi.

“Melo ve Baroni beni zorladı”

Seni en çok zorlayan defans oyuncusu kim oldu? şeklindeki soruya da Arjantinli oyuncu, “Saha içinde karşılaştığımız bölge olarak karşı takımın merkez orta saha oyuncuları hem savunmada hem de atak tarafında destek veren oyuncularsa sizin işinizi çok zorlaştırırlar. Benim Türkiye'de oynadığım oyuncular içinde Melo ve Baroni'yi söyleyebilirim” yanıtını verdi.

Batalla ayrıca, kendisine kahraman gözüyle bakılmasına rağmen çocuğunun futbolcu değil de eğitimci olmasını isteyeceğini dile getirdi.