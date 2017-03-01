Beşiktaş taraftarına Talisca müjdesi

Beşiktaş taraftarının sevgilisi haline gelen Talisca ile ilgili yönetimden açıklama geldi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, taraftara Anderson Talisca müjdesi verdi. Ürkmezgil, Süper Lig'de 12 maça çıkıp 7 gol-2 asistle oynayan yıldız ismin bonservisinin alınabileceğini ifade etti. Beşiktaşlı idareci, “Talisca bu golleri hep yapıyor. Seyircilerimiz onu çok seviyor. Bonservisinin alınması yönünde çalışma ve talep var” diye konuştu. Talisca'nın serbest kalma bedeli 25 milyon Euro. Ürkmezgil, “Bana göre Süper Lig şampiyonluğu daha önemli ama Avrupa Ligi'ni de istiyoruz. Başakşehir yarışın içinde olacaktır. Oynamadan maç kazanılmaz” ifadelerini kullandı.

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TALISCA BİR HARİKA

Sezon başında 2 yıllığına Benfica'dan kiralanan Talisca, uzun süreli sakatlığına rağmen ligde geride kalan 22 haftada forma giydiği 12 maçta 7 gol ve 3 asistle toplam 10 kez skora katkı yaptı. Sambacı, frikik ustalığını bir kez daha konuşturup Galatasaray’ı evinde yıktığı derbi sonrası Başkan Fikret Orman'a mesaj gönderdi. Genç Brezilyalı, “Taraftarın büyük ilgisi ve Beşiktaş'ta uzun yıllar devam etmem için yaptığı kampanyalar beni ayakta tutuyor. Burada çok mutluyum. Başkanımız bonservisimi alırsa bu konu kapanır” dedi. Talisca, kendisine yapılan faulde serbest vuruşu kullanmak isteyince Quaresma'nın atışı kendisine bıraktığını da aktardı.