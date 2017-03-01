Beşiktaş’ın tek rakibi kendisi

Beşiktaş, TT Arena’da Galatasaray'ı tek golle geçip 3. yıldız yolunda dev bir adımdaha attı. Ezeli rakiplerini yarış dışına iten Beşiktaş artık zirvede yalnız uçuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının kapanışında spot ışıkları lider Beşiktaş'ın üzerine çevrilmişti. Galatasaray'ın olası bir galibiyetiyle şampiyonluk yarışının yeniden başlayacağı aşikârdı ve beklenti de bu yöndeydi ancak siyah-beyazlılar buna izin vermedi. Deplasmanda ezeli rakibini Talisca'nın barajın da yardımıyla attığı frikik golüyle devirmeyi başaran Beşiktaş, puan farkını Başakşehir'le 4, Galatasaray'la 10 ve Fenerbahçe'yle de 12 yaptı. Üçüncü yıldız için haftaları saymaya başlayan siyah-beyazlılar artık zirvede yalnız.

Son iki haftada 5 puan kaybeden Başakşehir ise Osmanlı deplasmanında kritik bir üç puan alarak hem zirve takibini sürdürdü hem de şampiyonlar ligi yarışında Galatasaray'ın 6 puan önüne geçti. Derbi haftasının bir kaybedeni de Fenerbahçe oldu. Gaziantep deplasmanında berabere kalarak iki puan daha bırakan sarı-lacivertliler, ilk iki iddiasını Kaf Dağı'nın ardına bıraktı. Antalyaspor fırtınasına ise Akhisar dur dedi. Trabzonspor bu haftayı da beraberlikle geçerken, Kayserispor deplasmanda Rize'yi yenip düşme hattıyla puan farkını 5'e çıkardı.

HAFTANIN FUTBOLCUSU: GÜRAY VURAL

Kayserispor'un süper solağı Güray Vural, hocası Sergen Yalçın'ın futbolculuk yıllarını anımsatan performansını bu hafta da sürdürdü. Kritik Rize deplasmanında 1 gol atıp, 2 de asist yapan yıldız oyuncu galibiyeti getiren isimdi.

HAFTANIN TAKIMI: KAYSERİSPOR

Kümede kalma adına altın değerinde üç puanı aldılar. Rize'yi deplasmanda 4-2 yenen Kayserispor, rakibiyle puan farkını 5'e çıkarıp dev bir adım atarken, ortaya koyduğu futbolla da alkış aldı.

HAFTANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ: SERGEN YALÇIN

Sergen hoca takımına hükmetmeye devam ediyor. İçerde dışarda rakip tanımayan Kayserispor, 6 puanlık maçta da Çaykur Rize'yi yenerken, yine Sergen Yalçın'ın taktik dehası ön plandaydı.