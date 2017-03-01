Beşiktaş’ta sefa zamanı

Başkan Fikret Orman’ın ilk döneminde sorun yumağı olan Beşiktaş, Şenol Güneş’le 1990’lı yılların ardından ilk seri şampiyonluğuna koşuyor.

Beşiktaş’ın efsaneleşen FEDA sloganı, kulübün içinde bulunduğu mali sorunları, kadrodaki değişimi yani acı reçeteyi simgeliyordu. 2012'de Fikret Orman'ın başkanlığa geçişiyle başlayan süreçte, UEFA cezası ve finansal fair-play sınırlaması gibi önemli problemler de yaşadı. Ancak “Her fırtınanın ardından güneş doğar” sözünü doğrularcasına, Samet Aybaba ve Slaven Bilic'in ardından göreve gelen Şenol Güneş ile yeniden eski parlak günlere dönüldü.

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Siyah-beyazlılar, şubat ayı bitmeden gelen Galatasaray galibiyetiyle liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılarla 10, Fenerbahçe ile de 12 puan fark açan Kartal'ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi 4 puan gerideki Başakşehir olarak gözüküyor. 1990'lı yıllardaki üçlemenin ardından ilk kez üst üste şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen Beşiktaş'ta futbolcuların kenetlenmesi de gözden kaçmıyor. Yöneticiler her defasında, “Bu takım ruhu şampiyon yapar” diyor.

Şenol Güneş şampiyonluğun fotoğrafını çekti! Karşılaşmanın ardından futbolcular taraftarlarla galibiyeti kutlarken, saha kenarında teknik ekiple birlikte duran Şenol Güneş, adeta şampiyonluğu fotoğrafını çekti, oldukça mutlu bir görüntü verdi. İlgili Haberi Oku

Başkan Fikret Orman da böyle düşünüyor. Yeni hedefi UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olarak çizen Orman, “5 senedir neler çektiğimizi bir Allah bilir. Daha 12 maçımız var şampiyon olmadık. İnşallah şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Biz bu ülkeye Avrupa'da bir kupa getirmek istiyoruz. Daha yolun başındayız. Bu camia, bu insanlar, bu başarıları hak ediyor. Hayatımda elde ettiğim en büyük başarı Beşiktaş başkanlığı. Bundan ötesi yok” diye konuştu.