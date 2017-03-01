Burak Yılmaz yuvaya geri dönüyor

Çin'de Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda Türkiye'ye geliyor. Milli futbolcu için eski takımı Trabzonspor teklifte bulundu ve olumlu cevap aldı.

50. yılında şampiyonluk ve güçlü bir kadro için kolları sıvayan Trabzonspor’un bombası eski kralı olacak… Hürriyet’te yer alan habere göre Burak Yılmaz’a tekrar bordo-mavili formayı giydirmek için kolları sıvayan Trabzonspor yönetimi, golcüye resmi teklifini iletti. Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen 31 yaşındaki milli yıldızla görüşen bordo mavililer, ilk etapta istediği sonucu aldı. Burak Yılmaz sezon sonunda kesin olarak Çin’den ayrılacak.

Yusuf Yazıcı geleceğini Trabzonspor`a teslim etti Trabzonspor Kulübü, genç oyuncusu Yusuf Yazacı'nın 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı. Bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı'nın ardından Okay Yokuşlu ve Esteban ile de sözleşme uzatacak. İlgili Haberi Oku

SÖZ VERDİ

Trabzonspor’a prensipte söz veren ve sezon sonunda şartları ciddi şekilde masaya oturup görüşecek olan Burak Yılmaz, tekrar bordo mavili formayla Türkiye’de boy göstermeye sıcak bakıyor.