Bursaspor’a saldırı görüntüleri ortaya çıktı

Bursaspor'a Kasımpaşa yenilgisinin ardından yapılan taraftar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Bursaspor takımına taraftarca yapılan vahşi saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 5-6 kişinin sopalarla otobüse girerek futbolcuları tehdit ettiği görülüyor.

Özellikle takımın yıldızı Pablo Batalla ve kaleci Harun Tekin’e saldıran taraftarlar, oyunculara galiz küfürler ediyorlar. İşte o görüntüler:

HARUN TEKİN: KENDİNİ BİLMEZ BARBAR GRUBU

Bursaspor’un milli kalecisi Harun Tekin, gece saatlerinde bir grup taraftar tarafından maruz kaldığı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim” dedi.

Takım otobüsünün içinde yaşanan olayda yüzüne darbe alan kaleci Harun Tekin, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli kaleci, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Uzun yıllardır formasını onurla ve gururla taşıdığım Bursaspor formasıyla böylesine vahim bir olayı yaşamak beni, ailemi ve takım arkadaşlarımı derinden üzdüğünü bilmenizi isterim. Can güvenliğimizin olmadığı bir ortamda bize küfürlerle, taşla, sopayla ve bıçakla kalleşçe saldırma girişiminde bulunan kendini bilmez barbar grubunu bütün Bursaspor taraftarından ayrı tuttuğumu belirtmek isterim. Bu zorlu süreçte camia olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız dileğiyle.”