Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Fenerbahçe Kayseri’ye tam kadro gidiyor

Fenerbahçe, Kayserispor ile yarın oynanacak maç için kadrodaki tüm futbolcularla Kayseri'ye gidiyor.
17:151 Mart 2017
0
Fenerbahçe Kayseri’ye tam kadro gidiyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 2 Mart Perşembe günü saat 20.30’da Kayserispor’a konuk olacak. Ligde aldığı başarısız sonuçların ardından UEFA Avrupa Ligi’ne de veda eden sarı-lacivertliler Kupa’da moral arayacak.

Başkan Aziz Yıldırım dün takımın antrenmanını tesislerde izlerken, karşılaşma öncesi kadrodaki tüm futbolcuların Kayseri’ye götürülmesi kararlaştırıldı.

Takımdaki birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, sakatlıkları bulunan Volkan Demirel, Kjaer ve Emenike de dahil tüm tüm futbolcuları Kayseri’ye götürme kararı aldı.

Etiketler
Fenerbahçe kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER