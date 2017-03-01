Fenerbahçe küçülmeye gidiyor

Fenerbahçe’de yaşanan mali sıkıntı nedeniyle basketbol ve voleybol dışındaki branşlarda küçülmeye gidilmesi planlanıyor. Kulüp çalışanlarının sayısı da büyük ölçüde azaltılacak.

Futbolda finansal fair play nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'nin mali durumu tüm kulübe yansıdı. Yeni sezonda kulüp bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilecek. Buna göre, zarar eden şubeler kapanacak ya da küçülmeye gidilecek. Çalışan sayısının da önemli ölçüde azaltılması bekleniyor. Bu doğrultuda Başkan Aziz Yıldırım şube ve birim yöneticileriyle toplantılar yapıyor, günün büyük bir bölümünü kulüpte geçiriyor. Yıldırım, zarar eden birimlerin kâra geçirilmesi için projeler üretilmesini isterken, zararın devam etmesi halinde kapatma kararı alacağını vurguluyor. Bu girişimden sadece erkek basketbol ve kadın voleybol takımları etkilenmeyecek.

Samandıra`ya `Yıldırım` düştü! Teknik heyet ve futbolculara başarısızlığın hesabını soran Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, “Camiamız bu sonuçları hak etmiyor. Türkiye Kupası'nı kazanın ve ligi en üst sıralarda bitirin” dedi. Fener'in başkanı, basın toplantılarında ortamı geren Advocaat'a da bazı uyarılarda bulundu. İlgili Haberi Oku

RADİKAL ÖNLEMLER KAPIDA

Sarı-lacivertli kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimin bir dizi radikal karar alma arefesinde olduğu ortaya çıktı. Yönetimin, zarar eden amatör şubeleri kapatacağı, yüksek maliyetli bazı sporcularla yollarını ayıracağı ve kulüp çalışanlarında da tensikat yapabileceği iddialar arasında.