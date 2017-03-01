Fenerbahçe Zalgiris Kaunas deplasmanında

Fenerbahçe, THY Euroleague’in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Zalgiris Kaunas ile 8. kez karşılaşacak. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 5’e 2 üstünlüğü bulunuyor.

Fenerbahçe, THY Euroleague'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Zalgiris Kaunas ile 8. kez karşılaşacak. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 5'e 2 üstünlüğü bulunuyor.THY Euroleague'de 24. hafta açılış maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 20.00'de Litvanya deplasmanında Zalgiris Kaunas ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 23 haftada sarı-lacivertliler; 15 galibiyet, 8 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Litvanya ekibi ise 10 galibiyet, 13 mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor. Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe, ilk karşılaşmasını 2006-2007 sezonunda oynadı. İki takım bugüne 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler, 5 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya ekibi ise 2 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. En son Ülker Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 82-68'lik skorla kazanmıştı.

Sloukas ve Vesely yok

Fenerbahçe'de Kostas Sloukas ve Jan Vesely, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde bu hafta deplasmanda oynanan Pınar Karşıyaka maçında sakatlıklarından dolayı forma giymeyen Ekpe Udoh ile Luigi Datome ise maç kadrosunda yer alacak.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Fenerbahçe; 77.1 sayı, 32.5 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Zalgiris Kaunas ise 78.6 sayı, 34.4 ribaund ve 18.4 asist ortalamalarıyla oynuyor. Sarı-lacivertlileri 12.2 sayı ortalamasıyla oynayan Ekpe Udoh sırtlarken, Litvanya ekibinde Jankunas 13.0 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.İki takım arasında oynanacak mücadeleyi Sasa Paul, Emilio Perez Pizarro ve Petri Mantyla hakem üçlüsü yönetecek.