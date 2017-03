Fikret Orman’ın inancı tam

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Oynadığı seyir zevki yüksek futbolla herkesin takdirini ve beğenisini kazanan ekibimiz, eminim şampiyonluk ipini bu sezon da göğüsleyecek ve üçüncü yıldızı göğsümüze takacağız" dedi.

Bu sezonki iyi gidişin mimarı olarak gösterilen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Üçüncü yıldızı takacaklarından emin olduğunu söyleyen Orman, “Şampiyon unvanıyla sezona başlayan Beşiktaş Futbol Takımımız, Şeref'iyle oynayıp Hakkı'yla kazanarak zirvedeki yerini koruyor. Oynadığı seyir zevki yüksek futbolla herkesin takdirini ve beğenisini kazanan ekibimiz, eminim şampiyonluk ipini bu sezon da göğüsleyecek ve üçüncü yıldızı göğsümüze takacağız” şeklinde konuştu. Orman, her türlü çatışmanın ve kavganın kulübe ve kendilerine yakışmayacağının altını çizerek, “Ligdeki ezeli rakiplerinden açık ara çok daha iyi durumda olan, sizlerin de desteğiyle her daim dolu tribünlere oynayan, her biri kendisini Beşiktaş Ailesi'nin bir parçası gibi hisseden futbolcularımızla ilgili elbette arada sırada çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Kim ne derse desin, kavga etmek, çatışma içinde yer almak bize yakışmaz. Biz Beşiktaş'ız ve bizi sadece Beşiktaş ilgilendiriyor. Kimse ailemizin huzurunu bozamayacaktır. Biz, Hakkı Yeten'lerden, Süleyman Seba'lardan aldığımız terbiyeyle, Beşiktaş'ı yönetmeye devam edeceğiz. Zaten giden her futbolcumuzun, tekrar Beşiktaş Ailesi'ne dönmek istemesinin en önemli nedeni de camiamızdaki bu örnek birlik ve bütünlüktür” ifadelerini kullandı.

“İstanbul'un parçası haline geldi”

Vodafone Arena'nın yalnızca bir stadyum olmadığını vurgulayan Fikret Orman, “Vodafone Arena, henüz bir yaşını doldurmadan, hem eşsiz mimarisi hem de teknik özellikleriyle çevreye uyum sağlayıp, İstanbul'un dokusunun bir parçası haline geldi. Sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı, moda merkezi ile İstanbul'a hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi, bir cazibe merkezi oldu. Son olarak Beşiktaş JK Müzesi, Vodafone Arena'daki yeni yerinde sizlerin ziyaretine açıldı. Burası, sadece Beşiktaş'ın kupalarının sergilendiği bir alan değil, Siyah Beyazlı renklerin şanlı tarihine ve Türk sporunun pek çok unutulmaz anına tanıklık edebileceğiniz bir deneyim merkezi. Ayrıca yüzde yüz engelli ve çocuk dostu. Böylece Türkiye sporunda yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşadık. Sadece Beşiktaşlılar'a değil, tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Bu müzenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Beşiktaşlılar'ı çocuklarıyla ya da torunlarıyla müzemizi ziyaret edip, Beşiktaş tarihine yakından bakmaya davet ediyorum” diye konuştu.Orman, Vodafone ile üç yıl uzatılan forma göğüs sponsorluk anlaşması hakkında da açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Beşiktaş JK olarak, markamızın değerini yükselten ve kulübümüzün gelirlerini artıran iş birliklerimize devam ediyoruz. Dört yıl önce 150 milyon doları aşan değeriyle Türk spor tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmıştık. Vodafone Türkiye ile üç yıl önce başlayan forma göğüs sponsorluğunu 10 milyon dolar bedelle iki yıl daha uzatmaya karar verdik. Böylece, Beşiktaş JK Futbol Takımı ana sponsoru olmaya devam ederken, forma göğüs sponsorluğunun toplam değeri 5 yıl için 25 milyon dolara ulaştı. Birlikte Türkiye'de ve dünyada çok daha önemli başarılara imza atacağımıza inanıyor, gösterdikleri iş birliği ve duydukları güvenden dolayı Vodafone ailesine teşekkür ediyorum.”

Fikret Orman açıklamasını sonunda Beşiktaş taraftarını kutlayarak, “Kulübümüzün kuruluş yıldönümü vesilesiyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak, bugünlere gelmemizde emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle, şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.