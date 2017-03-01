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Fuat Çapa: Alınacak 36 puan var

Boluspor Teknik Direktör Fuat Çapa, “Alınacak daha 36 puan var. Ligde daha çok sürpriz sonuçlar alınacak. Ne kadar az puan kaybederiz ve ne kadar çok puanlar toplayabiliriz onun hesabını yapıyoruz” dedi.
16:011 Mart 2017
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Fuat Çapa: Alınacak 36 puan var

TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor'a 3-0 mağlup olan Boluspor, bu hafta oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekibin Teknik Direktörü Fuat Çapa, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eskişehirspor maçını kazanmak zorunda olduklarını ifade ederek, çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Eskişehirspor maçının önemli olduğunu vurgulayan Çapa, “Alınacak daha 36 puan var. Bu 36 puan ligin görünümünü değiştirebilir. Ligde daha çok sürpriz maçla karşılaşacağız. Biz ne kadar çok puanlar toplayabiliriz onun hesabını yapıyoruz. Olumlu düşünüyoruz ve olaylara olumlu bakıyoruz” diye konuştu.

Etiketler
boluspor Fuat Çapa
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