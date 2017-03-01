Fuat Çapa: Alınacak 36 puan var

Boluspor Teknik Direktör Fuat Çapa, “Alınacak daha 36 puan var. Ligde daha çok sürpriz sonuçlar alınacak. Ne kadar az puan kaybederiz ve ne kadar çok puanlar toplayabiliriz onun hesabını yapıyoruz” dedi.

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