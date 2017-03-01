Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig 24, 25, 26, 27 ve 28. hafta programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre; 28. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 28. haftada oynanacak olan Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin hangi gün ve saatte oynanacağını belirledi. Buna göre, dev derbi 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan “Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk Oylaması” nedeniyle aynı hafta sonu liglerde müsabaka oynanmayacak.

28. haftadan itibaren kalan haftalar bir hafta kaydırıldı. Buna göre Spor Toto Süper Ligde 14, 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanması gereken 28. hafta müsabakalarından itibaren kalan haftalar bir hafta kaydırıldı.

Böylece daha önce 28 Mayıs 2017'de biteceği ilan edilen Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4 Haziran 2017'de oynanacak olan 34. hafta müsabakaları ile sona erecek.

Programda dikkat çeken diğer karşılaşmaların gün ve saatleri ise şöyle:

25. haftadaki Trabzonspor – Galatasaray maçı, 18 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

27. haftadaki Trabzonspor – Beşiktaş maçı, 8 Nisan Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.