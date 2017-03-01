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04 Mart 2017 19:00
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Galatasaray ve Beşiktaş Altaylı Atakan’ın peşinde

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Altay'ın U19 Milli Takımı'nda da oynayan genç ön liberosu Atakan Çankaya, Süper Lig kulüplerinin radarına girdi.
13:381 Mart 2017
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Galatasaray ve Beşiktaş Altaylı Atakan’ın peşinde

Atakan Çankaya’yla birçok kulübün yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray’ın da ilgilendiği iddia edildi. 2015’te antrenmanda topa basması sonucu ayak uyluk kemiği kırılan ve dizine 6 platin vida takılan 19 yaşındaki Atakan, geçirdiği ağır ameliyatlara rağmen bu sezon yeniden yeşil sahalara dönmeyi başardı.

Gösterdiği başarılı performansı sonrası tüm dikkatleri üzerine çekerek yeniden yeniden milli takıma davet edilen Atakan’ın kulübüylü 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Altay yönetiminin sezon sonunda cazip bir teklif gelmesi halinde Atakan’ı satabileceği belirtildi. Bu sezon 16 lig maçında forma giyen Atakan, ilk yarıda Kocaelispor deplasmanında fileleri 1 kez sarstı. Genç krampon, altyapısından yetiştiği Altay’da 2015’te profesyonel oldu.

Etiketler
altay Atakan Çankaya beşiktaş galatasaray
Son güncelleme: 13:39 | 01.03.2017
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