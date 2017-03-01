Galatasaray’da bir golün değeri 2 milyon Euro!

Takıma katılan 10 futbolcu için 20 milyon Euro bonservis bedeli veren Galatasaray'da, bu isimler toplamda 10 gol atabildi. Kaydedilen bir golün değeri 2 milyonu bulurken 8 kez fileleri sarsan Eren Derdiyok dışında kimse dikkat çekemedi.

Transfer dönemlerinin aktif takımı Galatasaray, aynı etkiyi sahaya yansıtamadı. Sezon başından itibaren 10 farklı futbolcu takıma kazandırılırken, Eren Derdiyok dışındaki hiçbir isimden verim alınamadı. 8 gol atmasına karşın Eren de eleştirilirken kalan 9 isim tamamen sınıfta kaldı. Üstelik bu isimlerin bonservislerine tam 20 milyon Euro ödendi. Eren, De Jong, Josue, Tolga, Rodrigues, Cavanda, Serdar, Ahmet, Sigthorsson ve Emrah Başsan bu sezon parçalı forma altında sahaya etki eden bir görüntü çizemedi. 10 isim toplamda 10 kez fileleri sarsarken, bir golün kulübe maliyeti de 2 milyon Euro'yu buldu. Sadece 3 asist yapan yeni transferlerin yaşadığı ağır sakatlıklar da takıma zarar verdi.

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DEFANS DÖRTLÜSÜ BULUNAMIYOR

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