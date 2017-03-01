Galatasaray’da bir golün değeri 2 milyon Euro!

Transfer dönemlerinin aktif takımı Galatasaray, aynı etkiyi sahaya yansıtamadı. Sezon başından itibaren 10 farklı futbolcu takıma kazandırılırken, Eren Derdiyok dışındaki hiçbir isimden verim alınamadı. 8 gol atmasına karşın Eren de eleştirilirken kalan 9 isim tamamen sınıfta kaldı. Üstelik bu isimlerin bonservislerine tam 20 milyon Euro ödendi. Eren, De Jong, Josue, Tolga, Rodrigues, Cavanda, Serdar, Ahmet, Sigthorsson ve Emrah Başsan bu sezon parçalı forma altında sahaya etki eden bir görüntü çizemedi. 10 isim toplamda 10 kez fileleri sarsarken, bir golün kulübe maliyeti de 2 milyon Euro'yu buldu. Sadece 3 asist yapan yeni transferlerin yaşadığı ağır sakatlıklar da takıma zarar verdi.
DEFANS DÖRTLÜSÜ BULUNAMIYOR
Galatasaray’da defans kurgusu bir türlü oturtulamadı. Sarı-kırmızılılar son 5 haftada hep farklı savunma dörtlüsüyle oynadı. Hem Jan Olde Riekerink hem de Igor Tudor defanstaki sıkıntılara revizyon yaparak önlem almaya çalışsa da bunu başaramadı. Sarı-kırmızılılar, son 5 maçta kalesinde 6 gol gördü.