Galatasaray’da büyük operasyon kapıda

Galatasaray yönetimi, 2017-18 sezonu için köklü bir revizyon planladı. Buna göre Muslera haricindeki herkes satılık... İki iyi forvet alınacak. Doymuş oyuncular yerine başarıya aç futbolcular gelecek.

Derbi mağlubiyeti ile bu sezonu kaybeden Galatasaray, radikal bir değişim kararı aldı. Başkan Dursun Özbek ve yönetim, Igor Tudor'un kafasındakileri tam olarak sahaya yansıtabilecek bir kadro yapılanması için düğmeye basıyor. Dün yaklaşık 7 saat süren bir toplantı yapan yönetim, Podolski'yi sezon sonu 2.6 milyon Euro'ya Japon ekibi Vissel Kobe'ye satma kararı aldı. Hırvat teknik adamla çalışmak istemezse Sneijder için de gelen teklifleri değerlendirecek. Fernando Muslera hariç tüm yabancılar elden çıkarılacak, sorun çıkaran tüm futbolcularla yollar ayrılacak.

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Hırvat teknik adama göre ortaya konan futboldaki en büyük problem, 30 yaş üzeri, başarıya doymuş futbolculardan kurulu bir kadronun olması ve iyi çalışılmaması. Süper Lig'de sert bir futbol oynandığını söyleyen Tudor, italyan ekolüne uygun,mücadeleci ve fizik kapasitesi yüksek bir takımistiyor. Yıpratıcı bir forvetin yanında bir de son vuruş becerisi yüksek bir golcünün kadroda olması gerektiğini vurgulayan genç çalıştırıcı, kendi squat ekibi ile transferlerin gerçekleştirilmesinin önemini de vurguladı. Başkan Dursun Özbek de Tudor'a bunun garantisini verdi ve liste çalışması şimdiden başladı.