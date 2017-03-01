Gençağa Meriç: Artık çıkmaza girmiyoruz

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, kulübün ekonomik durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, kulübün ekonomik anlamda sürdürülebilir durumda olduğunu, rutin ödemeleri de çıkmaza girmeden gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençağa Meriç, yaptığı açıklamada, kulübün rutin ödemelerini planlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Sezon başında lisans çıkarmayan engel yaklaşık 118 milyon liralık borç vardı. Bunun önemli bir kısmını ödeyip, kalan kısmını da yapılandırmıştık. Zamanı gelen borçlarımızı ödüyoruz. Bugün de bir ödememiz vardı ve avukatı görüşmek için kulübe çağırdık. Yarın saat 11.00’de bunu da çözeceğiz. Biz göreve geldiğimizde elimiz kolumuz bağlıydı. Şuanda kulübün ekonomisi sürdürülebilir bir hale geldi. Zaman zaman kurumsal anlamda gecikmeler çok büyük firmalarda bile yaşanabiliyor. Bunlar doğal şeyler. Artık çıkmaza girmiyoruz. Futbolcuların primleri bile maçlardan önce ödeniyor. Şuanda engel çıkaracak bir durum söz konusu değil.”