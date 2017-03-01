Erdal Gündüz: Riskli bir karar verdik

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, takımın maçlarının İstanbul’da oynatılmasına yönelik aldıkları kararla ilgili, “Riskli bir karar verdik ama 6 puan alınca bu riske değer olduğunu gördük” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, takımın son durumu ve şampiyonluk şanslarıyla ilgili basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'da oynanan Altınordu ve Denizlispor müsabakalarının hem Passolig'deki taraftar sayısını artırdığını hem de 6 puan kazandırarak şampiyonluğa katkı yaptırdığını aktaran Gündüz, “İlk etapta biraz tereddütlü bir karar olarak yorumlandı. Ama sonrasında faydaları gördük. İnönü Stadı'nda maç oynamayı çok istiyoruz ama artık son Mersin müsabakasından sonra ara vermemiz gerektiğine inandık. İstanbul'da maç oynarken, Beşiktaş'ın stadını alıp oraya binlerce insanın gelmesini sağlamak inanın kolay bir iş değil. Riskli bir karar verdik ama 6 puan alınca bu riske değer olduğunu gördük. Hem kulübümüzün marka değeri arttı, hem de şampiyonluk yolunda önemli puanlar topladık. Tüm Türkiye, Altınordu maçından sonra Malatya'yı konuşuyor. Şimdi Balıkesirspor maçını da kayıpsız geçip, son olarak İstanbul'da Şanlıurfaspor ile oynayacağımız maçı bekleyeceğiz. Maç maç bakıyoruz. En önemli maçımız şimdilik Balıkesirspor müsabakası. Çok fazla eksiğimiz var ancak liderseniz gidip puanlarla dönmek zorundasınız.” ifadelerini kullandı.

“Artık 12 hafta var ve biz geri sayıma geçtik”

Yeni Malatyaspor'un ligin ilk etaplarında lider olmasını suni olarak değerlendirenlerin en iyi cevabı sezon sonunda alacağını belirten Gündüz, “Bizler sezon başından beri tüm yönetim inanılmaz çalışıyoruz. Tabi en başta başarımızı fikstüre bağlandı. Artık 12 hafta var ve biz geri sayıma geçtik. Sırf kendi menfi duygularından dolayı bize mesnetsizce şeyler söyleyenler oldu. Biz doğru eleştirilerden alacağımızı aldık, dedikodulara kulak tıkadık. Bu saatten sonra bu yolun geri dönüşü yok. Yönetim olarak şampiyonluk primi ve galibiyet primlerimizin artırılması gibi konuları konuşuyoruz. Bu fırsatı kaçırmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.