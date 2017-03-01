Hakemler toparlanıyor

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 12. dakikadaki pozisyonda Bülent Yıldırım evladım, Atınç elini kolunu rakibinin omuzuna koyarak, dizi ve kalçasını rakibine dayayıp, müdahale ederek, rakip kaleye gol atsaydı golü verebilecek miydin? Eğer faul veririm dersen bu maçtaki pozisyon da penaltı olur o kadar basit. Yıldırım, tartışılan pozisyonlarda birçok kişinin de değişik görüş belirttiği kararlarıyla -ki, değişik görüşler olunca hakem kurtarmış olur zevahiri- olay çıkmadan önemli ve büyük bir derbiyi fazla sızıltı çıkarmadan atlattı. Başka bir hakem de bu maçın altından doğrusu kolay kalkamazdı. Sanırım MHK da derin bir oh çekip rahatlamıştır.

Gaizantepspor – Fenerbahçe maçında Y. Kemal Uğurlu bravo sana evladım. Eğilip, bükülmez de bu çizgini devam ettirirsen seni çok iyi günlerin beklediğini söyleyebilirim.

Osmanlıspor – Başakşehir buluşmasında Cüneyt Çakır evladım başarılı maçlarına bir yenisini daha ekledin: Yurt dışında ve içinde hakemliğimizin gururusun.

Rize -Kayseri karşılaşmasında H. Umut Meler FIFA kokartını taktıktan sonra başarıyla yönettiğin ilk maçtı bu yavrum. Kırdın şeytanın bacağını evlat, aferin sana. Belli ki dinlendirilmen yaramış! Ne dersin?

Kasımpaşa – Bursa müsabakasında Özgür Yankaya evladım maçta sıkıntı yaşamadın fark olunca ama senin tecrübendeki hakem üç metre önündeki el, kol pozisyonuna 40 metre uzaktaki yardımcıya bakıp neredeyse on dakika sonra penaltı kararı vermez. Penaltıda gecikmiş kararın doğru da Yankaya evladım başka bir pozisyonda da Kasımpaşalı oyuncunun rakip ceza alanında düşürülüşüne neden vermedin penaltıyı? Tamam hakemliğin parası iyi ama kendine ve takımlara bu kadar acı çektirme. Verdiğin, veremediğin kararların altında kaldın. Sahada da ne yaptığını bilmez durumda ezik ezik gezinip durdun evladım.

Alanya – Adana mücadelesinde Fırat Aydınus yönetiminle parladın evlat, sahanın yıldızıydın.

Akhisar – Antalya randevusunda Mete Kalkavan evladım başarılı maç çıkardın ama sahanın ortasından koşunca topun, oyuncuların önünü kesiyorsun. Öğren artık yavrum sahanın neresinden koşacağını. Koskoca FIFA hakemi oldun, yakışmıyor sana pozisyonların içinde kalmak. Sonra oralardan kaçmak için nasıl saçmaladığını seyret de gör halini yavrum.

Konya – Trabzon karşılaşmasında Halis Özkahya evladım aferin çok iyiydin. Sakatlıktan sonraki en iyi maçındı. Kondisyonun, kararlarındaki isabet, kendine güvenin yerindeydi.

Karabük – Gençlerbirliği maçında Barış Şimşek başarılı bir hakemlik sergiledin, aferin evlat. Senden her zaman beklediğimiz hakemlik budur evladım.