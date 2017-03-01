Karabükspor’da hedef puanla dönmek

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Trabzonspor maçında deplasman şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor, Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürdü. Teknik Direktör Zoran Barisic ve futbolcuların neşeli oldukları görülen antrenmanda kafa ile pas çalışmasında topu yere düşüren futbolculara şınav cezası verildi.

Zoran Barisic, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada ligin sonlarına doğru yaklaştıkları bir dönmede geçen hafta sahalarında Gençlerbirliği’ni yenerek çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacakları zor maça odaklandıklarını belirten Barisic, şöyle dedi:

“Kendi evlerinde çok iyi oynuyorlar. Bizim de deplasman karnemiz pek iyi değil. Ama maç sıfır sıfır başlayacak. Dolasıyla şansımız var, şansımız yok diyemeyiz. Deplasman şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Trabzonspor kendi evinde hücum ağırlıklı oynayacaktır. Önde baskı yapacaklarını tahmin ediyorum. Bizim de hedefimiz topu kazandıktan sonra hızlı hücumlara çıkmak. Oyuncularımla beraber bunun analizini geniş olarak yapacağız. Maç başlayınca takımların nasıl bir başlangıç yapacaklarını göreceğiz.”

Türkiye’yi tanıdığını ifade eden Barisic, “Benim için de iyi bir fırsat burası. İnsanlar tamamen futbol aşkı ile yanıyorlar. Bütün televizyon kanallarında sürekli futbol konuşuluyor. Bu çok iyi. Ben de elimden gelenin en iyisini yapacağım burada. Ama tabii ki de sihirbaz değilim” dedi.