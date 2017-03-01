Malatya durdurulamıyor

Altınordu karşısında zorlanmasına rağmen kazanmayı bilen Yeni Malatyaspor, liderliğini sürdürdü. Evinde galip gelen Sivas zirve takibine devam ederken, Ege derbisinde Manisa’yı yenen Göztepe hayata döndü. Gürses Kılıç'tan TFF 1. Lig panorama...

Süper Lig'e çıkma yarışının doludizgin yaşandığı TFF 1. Lig'de YeniMalatyaspor, konuk ettiği Altınordu'yu ikinci devrede bulduğu gollerle devirdi ve liderliğini sürdürdü. Sahasında G.Antep BŞB'yi zor da olsa yenen Sivasspor ise ligde ikinci sırada ve liderin ensesinde “Hatanı kolluyorum” havasında yoluna devam ediyor. İki haftadır kazanamayan Göztepe, Ege derbisindeManisaspor'u mağlup ederek kendine geldi. Ligde 4. sırada bulunan Giresun, devirdiği Elazığ'ı ateş hattının içine soktu. Sahasında Ümraniye ile berabere kalan Eskişehir'de ise düşüş sürüyor. Adana Demir deplasmanında galip gelen Balıkesirspor, play-off hattında yer alıyor. Yusuf Şimşek'i takımın başına getiren Bandırma, Ş.Urfa'yı farklı geçerek küme düşme potasından çıktı. Ateş hattında yer alan bir başka takım olan Samsunspor ise Boluspor'u rahat geçerek çok önemli bir 3 puan elde etti.

ZOR DA OLSA KAZANDI

TFF 1. Lig'de Yeni Malatya, evinde oynadığı Altınordu maçını herhangi bir kazaya uğramadan kazandı ve 3 puanı hanesine yazarak liderliğini sürdürdü. Taraftarının dev desteğiyle başladığı karşılaşmada Ege ekibi karşısında zorlanan Yeni Malatya, rakibinin direncini ancak 60. dakikada bulduğu golle kırabildi, 90+3'te de galibiyetini perçinlemeyi başardı. Süper Lig iddiasını yoğun yaşayan ekiplerden olan Sivasspor, istikrarlı yürüyüşünü G.Antep BŞB karşısında da sürdürdü. Oğuz Çetin'in göreve geldiği rakibini deviren Sivasspor, ligde ikinci sıradaki konumunu korudu.

EGE'DE ZAFER GÖZ GÖZ'ÜN

Ege derbisinde gülen taraf Göztepe oldu. Çok çekişmeli geçen karşılaşmada Manisaspor, eline geçen fırsatları cömertçe harcayınca, bütün riskleri alan Okan Buruk, takımını sahada çift forvete döndürdü ve bunun da ödülünü 72'de attığı galibiyet golüyle aldı. Kamuoyunun bir üst lige çıkma adına pek fazla şans vermediği Giresunspor ise evinde Elazığspor'u yıkarak sessiz sedasız yoluna devam etti. Mustafa Denizli'yi takımın başına getiren Eskişehirspor'da ise kan kaybı sürüyor. Rüyadan uyanması an meselesi olan Es-Es'in, acilen çözmesi gereken birçok sorunu bulunuyor.