Marco Russ kanseri yendi sahalara döndü

Kanseri yenen Frankfurt'lu futbolcu Marco Russ, yeşil sahalara geri döndü. Alman oyuncu, yaklaşık 9 ay yumurtalık kanseri tedavisi görmüştü.

Geçen yıl doping testi sırasında şans eseri yumurtalık kanseri teşhisi konan ve tedavisine başlanan Frankfurt’un 31 yaşındaki oyuncusu Marco Russ, yeşil sahalara geri döndü. Russ, yaklaşık 9 ay süren yoğun tedavinin ardından dün akşam Bielefeld ile oynanan Almanya Futbol Federasyonu Kupası çeyrek final maçında forma giydi. Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Frankfurt Teknik Direktörü Kovaç, savunmada görev alan Russ’u sahaya sürdü. Taraftarlardan büyük destek alan tecrübeli futbolcuyu, eşi ise 3 yaşındaki kızları ile birlikte tribünden göz yaşları içinde izledi.

Marco Russ, 1-0 kazandıkları ve yarı finale kaldıkları karşılaşma sonrası, duygusal anlar yaşadığını ve sahada olmanın tadını çıkardığını söyledi. Alman defans oyuncusu, maç sonunda sevincini kızı Vida’yı kucağına alarak yaşadı.