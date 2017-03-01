Mehmet Demirkol: Buradaki patron Sneijder

Sevilen spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemlerini değerlendirdi.

NTV Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray – Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Galatasaray’ın derbide kendini favori gibi hissettirmediğini söyleyen Demirkol, Igor Tudor ve Sneijder analizi yaptı. Demirkol’un açıklamaları şöyle:

Sneijder’i şımartan Riekerink değil. Riekerink’i şımartan Sneijder. Buradaki patron Sneijder…

Galatasaray kazanmak için bir plan koymadı ortaya. Galatasaray taraftarı ikna olmadı. Şimdi neler konuşuluyor.

Maçın favorisi gibi hissetmedi kendini hiç Galatasaray. 15. dakikada da 45. dakikada da hissetmediler. Beşiktaş da bunu söyler. Ellerini kollarını sallaya sallaya yendiler.

FENERBAHÇE’DE YÖNETİM TARAFTAR ARASINDA KOPMA VAR

Fenerbahçe’de yönetime olan tepkileri değerlendiren ünlü yorumcu şu ifadeleri kullandı:

Kulüp ve taraftar arasında bir kopma var. Bu 20 yıl içinde ilk defa oluyor. Tabii vardı muhalefet ama böyle toptan bir tepki olmadı. Aziz Yıldırım biraz kendi başarısının da kurbanı oldu. En kötü şey başına gelse bile umut veriyordu. 3 Temmuz’dan sonra takımı şampiyonluğa oynattı. Ben Aykut hocanın oynattığı futbolu çok eleştiririm ama hakkını vermek lazım. Her şeyin dolu bir tarafı vardır.

İkinici basketbol. Buradaki başarı futboldaki vizyonsuzluğu daha çok gösteriyor.

ŞENOL HOCAYI TEBRİK ETMEK LAZIM

Şenol Güneş’in Beşiktaş ile yapacağı yeni sözleşme ile yıllık 1,5 milyon Euro alacağı yönündeki habere yorum yapan Demirkol, Riekerink 900 bin Euro, Şenol hoca 1.5 milyon Euro mu? Çok az. Şenol hocayı tebrik etmek lazım. Ya da şöyle sorayım Aboubakar 3,5 da Şenol hoca mı 1,5? Türkiye’de kim en fazla ücret alıyorsa, 1 Euro daha fazla rica edeyim demeli Şenol hoca.” diye konuştu.