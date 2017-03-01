Mersin Büyükşehir Belediyespor 54 – 65 Bellona AGÜ

PTT Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 54-65 mağlup eden Bellona AGÜ, yarı finale yükselen ilk takım oldu. Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediye-Fenerbahçe maçının galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
Salon: Bornova Atatürk
Hakemler: Turgut Işık, Murat Ciner, Abdullah Koputan
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay 4, Farhiya Abdi, Robinson 9, Petronyte 18, Nevin Kristen Vatansever 13, Fahriye 10, Şeyma
Başantrenör: Özlem Şencan
Bellona AGÜ: Ayşegül, Dubljevic 15, Gray 11, Sanders 7, Wauters 16, Dila, Şaziye 6, Gizem 2, Wright 8
Başantrenör: Eşref Ayhan Avcı
1. periyot: 9-17 (Bellona AGÜ lehine)
Devre: 21-36 (Bellona AGÜ lehine)
3. periyot: 40-53 (Bellona AGÜ lehine)