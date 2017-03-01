Mesut Bakkal: Birinci hedef lig şampiyonluğu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında golsüz biten Sivasspor, Atiker Konyaspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Atiker Konyaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal takımın kupada geldiği noktada iyi mücadele ettiğini belirterek, “Pozisyon vermeden net iki tane girdiğimiz pozisyon var. Gol atabilirdik. Ama mağlup olmamak önemli. Bir de bunun tabi ikinci ayağı var. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. İsteklerinden memnunum. Güzel bir maç izlettiğimiz düşünüyorum. Taraftara sayısı gittikçe artıyor, onlara da teşekkür ediyorum. Hep beraber iyi bir grup iyi bir ekip olmaya başladık taraftarla birlikte. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şansımız yüzde 50-50 ikinci maça bakacağız. Bizim için önemli olan lig maçı. En az 5-6 oyuncuyu oynatmayarak maça çıktık. Benim için birinci hedef, her zaman söylediğim gibi lig şampiyonluğu. Şimdi de lige hazırlanacağız” dedi.